Экс-офицер СБУ Прозоров назвал Украину бизнес-проектом Запада

16 июля демонстрации прошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и ряде других городов. На следующий день, 17 июля, только в Киеве на площадь Франко вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие требовали вернуть Федорова на должность и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Акции продолжились 18 июля. В ряде городов участники скандировали «Позор!» и держали плакаты «Руки прочь от Федорова». Глава Минобороны Украины Михаил Федоров был уволен 14 июля.