Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что Украина давно перестала быть просто государством, а превратилась в масштабную коммерческую площадку для западных корпораций и госструктур. По его словам, военная помощь и оборонные заказы — это лишь прикрытие для многомиллиардных заработков.
В интервью ТАСС Прозоров связал недавнюю отставку главы Минобороны Михаила Федорова именно с финансовыми причинами. Он пояснил, что министр курирует ключевые закупки вооружений и распределение средств, а от его решений зависит, кто из производителей — особенно в сфере дронов — получит выгодные контракты.
Бывший сотрудник СБУ убежден, что за сохранение Федорова на посту активно лоббировали те, кто продвигал его на эту должность, включая западных партнеров. По их расчетам, фигура министра должна была принести «большие деньги». Именно поэтому его уход вызвал серьезное сопротивление среди определенных кругов.
Отставка Федорова спровоцировала волну протестов, охватившую Киев и другие крупные города. Масштаб акций стал беспрецедентным для периода военного положения.
16 июля демонстрации прошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и ряде других городов. На следующий день, 17 июля, только в Киеве на площадь Франко вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие требовали вернуть Федорова на должность и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Акции продолжились 18 июля. В ряде городов участники скандировали «Позор!» и держали плакаты «Руки прочь от Федорова». Глава Минобороны Украины Михаил Федоров был уволен 14 июля.