Мигрантам с судимостью могут запретить жить в России

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, который ограничит получение гражданства России и права проживания для мигрантов с непогашенной судимостью. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Max. Речь идёт о запрете для иностранцев, имеющих неснятую или непогашенную судимость за любое преступление не только в России, но и в других странах.