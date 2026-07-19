«По печени, по печени»: Коц раскрыл детали ночного удара по Киеву

Массированные удары ВС Ф привели к критическим разрушениям на ключевых предприятиях украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и логистической инфраструктуре на юге страны. Военкор Александр Коц привел в своем Телеграм-канале подробный разбор прилетов.
«Кто-то в Киеве до сих пор думает, что “Фламинго” и Deep Strike — это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», — написал Коц.
Анализируя удары по столичным предприятиям «Радионикс» и «Артем», журналист назвал их «мозгом и станком украинского ракетостроения». Именно там, по его данным, производились компоненты для аналога С-300 «Клон» и собирались системы управления для ракет «Фламинго», которыми украинское руководство ранее угрожало нанести удар по Москве.
«По “Артему” мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. В начале июля 2026-го — накрыли “Радионикс”. Казалось — всё, до побачення, “Фламинго”. Оказалось — не всё. Значит, бьём снова. Накопительный эффект. Как в боксе — по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», — отметил журналист.
Подробно описывая уничтожение мощностей других объектов, военкор отметил системный подход российских сил к ликвидации производственных линий. В частности, он упомянул стратегический завод «Меридиан» имени Королева, где создавались системы наведения для ракет «Нептун», и компанию «Оаклайн», выпускающую дальнобойные беспилотники типа Deep Strike.
«Те самые дальнобойные дроны, что каждую ночь пытаются достать до Москвы, Казани, Урала. Карбон, аккумуляторы для FPV, склад готовых “птичек”. Всё в одном флаконе. Всё — в дыму», — подчеркнул журналист.
Серьезный урон понесла и логистическая цепочка поставок для украинской армии, проходящая через столичный регион. Снабжение комплектующими из Европы было прервано ударом по инновационному терминалу «Новой почты», а в Бучанском районе вскрыт законспирированный узел сборки беспилотников на базе логистического центра «Антел Пропертис» в Тарасовке.
«По документам — недвижимость. На деле — сборка агрегатов для дальнобойных БПЛА. Украинские источники утверждают, что там был склад “американской компании”. Ну надо же. Какая неожиданность», — подытожил Коц.
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