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Председатель Арабского парламента прибыл с визитом в Беларусь

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Делегация Арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи прибыла в столицу Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе палаты представителей Национального собрания.

Источник: Telegram / Палата представителей Национального собрания Беларуси

Борт с гостями приземлился в столичном аэропорту сегодня ночью.

«Официальный визит делегации Арабского парламента в Минск продлится с 19 по 22 июля, вместе с руководителем структуры в Беларусь прибыли парламентарии из ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании», — сообщили в парламентской пресс-службе.

В ходе визита запланированы встречи с руководством Национального собрания Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи, БИСИ, БелТПП, Национальной библиотеки Беларуси. Кроме этого, парламентарии посетят Республиканский клинический о медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь.

Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании, который заложит основу для долгосрочного партнерства парламентариев Беларуси и арабского мира.

Арабский парламент является законодательным органом Лиги арабских государств, в котором представлены 22 страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

Контакты с Арабским парламентом были впервые установлены по инициативе белорусской стороны в мае 2025 года.

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