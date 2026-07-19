Председатель Арабского парламента прибыл с визитом в Беларусь

Борт с гостями приземлился в столичном аэропорту сегодня ночью.
«Официальный визит делегации Арабского парламента в Минск продлится с 19 по 22 июля, вместе с руководителем структуры в Беларусь прибыли парламентарии из ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании», — сообщили в парламентской пресс-службе.
В ходе визита запланированы встречи с руководством Национального собрания Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи, БИСИ, БелТПП, Национальной библиотеки Беларуси. Кроме этого, парламентарии посетят Республиканский клинический о медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь.
Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании, который заложит основу для долгосрочного партнерства парламентариев Беларуси и арабского мира.
Арабский парламент является законодательным органом Лиги арабских государств, в котором представлены 22 страны Африки, Азии и Ближнего Востока.
Контакты с Арабским парламентом были впервые установлены по инициативе белорусской стороны в мае 2025 года.