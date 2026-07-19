Депутат Рады сообщил об увольнении Качки с должности вице-премьера

«Новый кабмин, новые правила — старые договоренности якобы больше не считаются. Удобная логика. Есть только одна проблема: она не работает… Если завтра Еврокомиссия заменит (комиссара по расширению ЕС — ред.) Марту Кос, ни одно обязательство ЕС также никуда не исчезнет. Потому что договоренности заключают между институтами, а не между конкретными людьми. Изменить фамилию в правительстве и объявить предыдущие обязательства недействительными — это не дипломатия. Это попытка обмануть партнеров», — добавил депутат.