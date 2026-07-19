Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых масштабных и попросил ракеты к ПВО

Российские военные в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».