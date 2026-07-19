В Иране предупредили о риске вторжения США

«Сценарий, который Америка рассматривает, состоит в том, чтобы сначала взять под контроль Ормузский пролив у Ирана, а после того, как ей удастся гарантировать транзит нефти на американский рынок и к своим союзникам, она спланирует наземное вторжение с юга, запада и востока страны и атакует почти все провинции страны», — заявил он.