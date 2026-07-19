В Иране предупредили о риске вторжения США

«Сценарий, который Америка рассматривает, состоит в том, чтобы сначала взять под контроль Ормузский пролив у Ирана, а после того, как ей удастся гарантировать транзит нефти на американский рынок и к своим союзникам, она спланирует наземное вторжение с юга, запада и востока страны и атакует почти все провинции страны», — заявил он.
По мнению политика, Тегерану необходимо дать решительный и жесткий ответ, переведя свою военную политику с оборонительной на наступательную. «Время истекло, и наша военная сфера должна наносить удары по всей вражеской инфраструктуре», — добавил он.
Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил о намерении США взять Ормузский пролив под свой контроль. Накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о закрытии пролива до прекращения американского вмешательства в регионе. Позднее в США сообщили о возобновлении морской блокады.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Среди пунктов соглашения значились немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, а также разблокировка Ормузского пролива. Однако в конце июня стороны вновь начали обмениваться ударами.