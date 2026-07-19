ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь.