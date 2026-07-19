Претендентов на роль Зеленского на Украине нет, считает Мирошник

«На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объемах, выделяемых Киеву… вот это является главным предметом споров и соответствующих действий», — сказал Мирошник.
Он отметил, что Зеленский, окрыленный интенсивным общением последних месяцев с руководством ЕС и «Евротройки», решил, что он усилил свои позиции и может ликвидировать последствия тех компромиссов, на которые вынужден был пойти после столкновений с НАБУ и «Миндичгейта».
В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
В июле 2026 года Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Миндича.