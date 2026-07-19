Претендентов на роль Зеленского на Украине нет, считает Мирошник

Он отметил, что Зеленский, окрыленный интенсивным общением последних месяцев с руководством ЕС и «Евротройки», решил, что он усилил свои позиции и может ликвидировать последствия тех компромиссов, на которые вынужден был пойти после столкновений с НАБУ и «Миндичгейта».