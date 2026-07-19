Под Ставрополем после атаки дронов ВСУ детонируют огнеопасные материалы

В ночь на 19 июля юг России подвергся атакам беспилотников. На Ставрополье в результате падения обломков загорелось несколько промзон, власти региона сообщали о детонации «огнеопасных объектов», в промзоне хутора Вязники ввели режим ЧС. В Краснодарском крае дроны атаковали Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, пострадали два танкера с международными экипажами на борту. Что еще известно об атаках на южные и приграничные регионы — в материале «Газеты.Ru».