Список «Справедливой России» на выборах в Заксобрание возглавил Юрий Шитиков

Как сообщила пресс-служба партии, на выборах в Законодательное собрание выдвинуты 54 кандидата по партийным спискам и 18 кандидатов по одномандатным округам. На выборах в городской Совет Калининграда «Справедливая Россия» будет представлена 19 кандидатами. Еще 15 кандидатов партия выдвинула на муниципальных выборах в семи округах области.