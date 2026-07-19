Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил включить Иран в санкции против России

Трамп заявил о необходимости добавить Иран в готовящийся законопроект о санкциях против России.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о включении Ирана в законопроект, предусматривающий введение санкций против России.

«Это то, что Линдси [Грэм]* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает мужества признать неэффективность санкций. В самих западных государствах также высказывались мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.

Офис сенатора Грэма* 12 июля сообщил, что политик скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Грэм* являлся автором законопроекта о введении США пошлин на импорт нефти и газа из России. Незадолго до смерти он заявлял, что «не может умереть до тех пор», пока новый санкционный документ не будет принят.

За несколько дней до кончины, 10 июля, Грэм* совместно с группой других американских законодателей заявил, что им якобы удалось достичь договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа относительно законопроекта о новых санкциях против России.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше