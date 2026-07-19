В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает мужества признать неэффективность санкций. В самих западных государствах также высказывались мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.