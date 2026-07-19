«Это то, что Линдси [Грэм]* хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает мужества признать неэффективность санкций. В самих западных государствах также высказывались мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.
Офис сенатора Грэма* 12 июля сообщил, что политик скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Грэм* являлся автором законопроекта о введении США пошлин на импорт нефти и газа из России. Незадолго до смерти он заявлял, что «не может умереть до тех пор», пока новый санкционный документ не будет принят.
За несколько дней до кончины, 10 июля, Грэм* совместно с группой других американских законодателей заявил, что им якобы удалось достичь договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа относительно законопроекта о новых санкциях против России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.