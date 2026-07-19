«Прекращение огня — это еще не мир. Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия», — говорится в публикации.
Диесен добавил, что если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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