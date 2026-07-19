Сформировать стратегический союз России, Китая, Турции и Ирана призвали в Анкаре

Конференция прошла
«В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность — ред.) должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», — говорится в документе, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости от партии «Родина».
Согласно декларации, участники конференции считают главными источниками угрозы масштабного военного конфликта действия США и Израиля, ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО перестала служить интересам мировой безопасности и должна быть распущена, а не реформирована.
Авторы документа также заявили, что формирование стратегического союза Турции, России, Китая и Ирана, по их мнению, станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга. По их оценке, такой формат способен предотвратить эскалацию международных конфликтов и появление условий для новой мировой войны.
Партия «Родина» (Vatan Partisi) — турецкая политическая партия евразийской ориентации, которую возглавляет Догу Перинчек. Партия выступает за укрепление сотрудничества Турции с Россией, Китаем, Ираном и другими странами Азии, критикует политику США и НАТО, а также последовательно продвигает концепцию многополярного мироустройства.