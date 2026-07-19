Сформировать стратегический союз России, Китая, Турции и Ирана призвали в Анкаре

Авторы документа также заявили, что формирование стратегического союза Турции, России, Китая и Ирана, по их мнению, станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга. По их оценке, такой формат способен предотвратить эскалацию международных конфликтов и появление условий для новой мировой войны.