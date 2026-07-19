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Сформировать стратегический союз России, Китая, Турции и Ирана призвали в Анкаре

АЛМАТЫ, 19 июл — Sputnik. Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности, говорится в итоговой декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», организованной турецкой партией «Родина», сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

Конференция прошла 18—19 июля в Анкаре и собрала, как утверждают организаторы, около 200 участников из 17 стран. Среди них были политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

«В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность — ред.) должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», — говорится в документе, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости от партии «Родина».

Согласно декларации, участники конференции считают главными источниками угрозы масштабного военного конфликта действия США и Израиля, ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО перестала служить интересам мировой безопасности и должна быть распущена, а не реформирована.

Авторы документа также заявили, что формирование стратегического союза Турции, России, Китая и Ирана, по их мнению, станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга. По их оценке, такой формат способен предотвратить эскалацию международных конфликтов и появление условий для новой мировой войны.

Партия «Родина» (Vatan Partisi) — турецкая политическая партия евразийской ориентации, которую возглавляет Догу Перинчек. Партия выступает за укрепление сотрудничества Турции с Россией, Китаем, Ираном и другими странами Азии, критикует политику США и НАТО, а также последовательно продвигает концепцию многополярного мироустройства.

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