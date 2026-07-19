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Вучич: Сербия не присоединится к антироссийским санкциям

Александр Вучич заявил об отсутствии планов вводить санкции против России и желании поддерживать дружеские отношения с Москвой.

Источник: AP 2024

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не планирует вводить ограничительные меры в отношении России и намерен сохранять дружественные связи с Москвой.

«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — заявил Вучич представителям СМИ во время визита в муниципалитет Лапово.

Как отметил Вучич 10 июля, присоединение к антироссийским санкциям является основным условием для продвижения переговоров о членстве Сербии в Европейском союзе, однако даже при выполнении этого требования республика не была бы немедленно принята в объединение.

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