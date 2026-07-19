Кличко набросился на Зеленского из-за случившегося на Украине

«Я был шокирован», — сказал он в интервью Handelsblatt.
Как пишет издание, мэр украинской столицы резко раскритиковал это решение, назвав его большой ошибкой.
На этой неделе глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. По словам нардепа Ярослава Железняка, его обвинили в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.