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Казахстан назвал атаки на танкеры КТК посягательством на интересы страны

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с резким заявлением после атак беспилотников на гражданские суда, задействованные в системе КТК.

Источник: Shutterstock

Внешнеполитическое ведомство Казахстана заявило, что атаки на суда, обеспечивающие транспортировку нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расцениваются как посягательство на национальные интересы республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля текущего года в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан», — указано в тексте заявления.

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