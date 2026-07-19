Казахстан назвал атаки на танкеры КТК посягательством на интересы страны

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля текущего года в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан», — указано в тексте заявления.
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