Haaretz узнал, как Азербайджан надавил на Израиль из-за геноцида армян

МИД Азербайджана заявлял, что признание геноцида равносильно «искажению исторических фактов, касающихся событий 1915 года», и сводит «сложный исторический вопрос к политическому решению, не имеющему веских правовых или научных оснований». В министерстве также указали, что данный шаг не будет способствовать примирению или взаимопониманию, а напротив — углубит разногласия и подорвет усилия по достижению мира в регионе. «Мы призываем правительство Израиля пересмотреть это решение», — говорилось в опубликованном 29 июня сообщении.