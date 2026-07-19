Haaretz узнал, как Азербайджан надавил на Израиль из-за геноцида армян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование в кнессете о признании геноцида армян из-за давления со стороны Азербайджана, пишет Haaretz со ссылкой на источник.
Правительство Израиля одобрило признание геноцида армян 28 июня. После этого проект признания вынесли на голосование кнессета. Однако, по данным Haaretz, Нетаньяху принял решение о блокировке голосования, после того как советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмат Хаджиев связался с канцелярией премьер-министра Израиля. В дальнейшем израильское правительство сообщило азербайджанским чиновникам о снятии этого вопроса с повестки дня и отсутствии его в серии голосований.
9 июля азербайджанский портал Haqqin.az сообщил, что четкая и принципиальная позиция Азербайджана вызвала широкий резонанс среди израильских чиновников, что вынудило их «прислушаться» к словам Баку. В результате принятых Азербайджаном мер инициативу, как утверждало издание, удалось «затормозить и фактически похоронить». «Более того, предотвращены варианты ее дальнейшего развития в правовой и политической сферах на уровне правительства и парламента Израиля», — говорится в материале.
При этом офис главы МИД Израиля Гидеона Саара, инициировавшего голосование о геноциде, опроверг сообщения о вмешательстве Нетаньяху, но не предоставил альтернативного объяснения. «Правительство приняло решение [признать геноцид], и оно было одобрено единогласно. Оно не будет изменено, и это важный и исторический факт», — заявили в офисе.
МИД Азербайджана заявлял, что признание геноцида равносильно «искажению исторических фактов, касающихся событий 1915 года», и сводит «сложный исторический вопрос к политическому решению, не имеющему веских правовых или научных оснований». В министерстве также указали, что данный шаг не будет способствовать примирению или взаимопониманию, а напротив — углубит разногласия и подорвет усилия по достижению мира в регионе. «Мы призываем правительство Израиля пересмотреть это решение», — говорилось в опубликованном 29 июня сообщении.
Геноцидом армян называют массовые убийства и депортации армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны, главным образом в 1915—1916 годах. Днем памяти жертв считается 24 апреля 1915 года.
По разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Россия, США, Франция, Германия и ряд других стран признали эти события геноцидом. Турция признает массовую гибель армян, но отрицает, что речь шла о целенаправленном уничтожении народа.
Тема остается одним из ключевых исторических споров между Арменией и Турцией. На этом фоне Ереван и Анкара в последние годы пытались нормализовать отношения, однако дипломатические отношения между странами не установлены, а граница закрыта с 1993 года.
Haaretz указывает, что одобренное правительством предложение предусматривало, что Израиль признает геноцид армян, совершенный в период поздней Османской империи, и осудит любые попытки отрицать, преуменьшать или искажать его.
На фоне признания геноцида правительством Израиля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил с геноцидом действия Израиля в секторе Газа.
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