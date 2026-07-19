Казахстан назвал атаки на суда КТК посягательством на интересы страны

Атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые произошли 17 и 19 июля в акватории Черного моря, являются посягательством на интересы страны, говорится в заявлении МИД Казахстана.
«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что согласованный механизм обмена информацией о гражданских судах «был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей». Казахстан потребовал прекращения атак и принятия мер для обеспечения безопасности экспортной инфраструктуры, а также призвал страны-партнеры осудить атаки. «Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов», — подчеркнули в МИДе.
Вместе с этим Казахстан проводит оценку ущерба и оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты интересов, включая требование о возмещении ущерба, добавили в министерстве.
Утром Морской терминал КТК сообщил, что подвергся атаке с помощью беспилотников. Атака произошла во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3, нападению подверглись два морских танкера. «Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено», — уточнили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что данная атака представляет собой пятый акт «прямой агрессии» против гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.
В апреле ВСУ атаковали дронами объекты КТК в Новороссийске. В результате ударов были повреждены трубопровод, сливо-наливной причал, также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Кроме того, при атаке были повреждены десять многоквартирных и 15 частных домов. Пострадали десять человек.
Тогда издание L'AntiDiplomatico писало, что Украина атакует объекты Каспийского трубопроводного консорциума, пытаясь сорвать поставки российских энергоносителей. Издание назвало это новой опасной фазой «грязной энергетической войны».
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