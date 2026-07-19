Президент США Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Константин Басюк в разговоре с ТАСС назвал абсурдными разговоры о возможном ужесточении антироссийских санкций Вашингтоном на фоне продолжения войны США и Ирана. Сенатор обратил внимание, что законопроект предусматривает дополнительные ограничения на торговлю российскими энергоносителями. В то же время возможное закрытие Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов Тегераном и йеменскими хуситами само по себе может привести к подорожанию нефти возрастет до $100−120 за баррель.