Путин высказался о развитии отношений России и КНДР

До этого Путин в ходе встречи с Цой Сон Хи отметил подвиги северокорейских солдат в ходе СВО, и заявил, что они не будут забыты. Российский лидер рассказал, что корейские солдаты, принимавшие участие в боевых действиях, удостоены государственных наград. Он также выразил признательность руководству и народу КНДР за помощь в проведении СВО.