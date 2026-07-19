Путин высказался о развитии отношений России и КНДР

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, состоявшейся 19 июля в Кремле, заявил, что отношения двух стран развиваются по всем направлениям.
«Очень рад вас видеть, добро пожаловать», — обратился глава государства к северокорейскому министру, отметив поступательное развитие двусторонних связей.
До этого Путин в ходе встречи с Цой Сон Хи отметил подвиги северокорейских солдат в ходе СВО, и заявил, что они не будут забыты. Российский лидер рассказал, что корейские солдаты, принимавшие участие в боевых действиях, удостоены государственных наград. Он также выразил признательность руководству и народу КНДР за помощь в проведении СВО.
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