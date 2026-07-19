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Глава МИД КНДР пообещала Путину поддержку в украинском кризисе

Пхеньян подтвердил намерение поддерживать Россию в урегулировании кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом РФ.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила о намерении Пхеньяна последовательно поддерживать действия России по урегулированию кризиса на Украине. Заявление прозвучало в ходе встречи главы северокорейского внешнеполитического ведомства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Корейская Народно-Демократическая Республика не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине», — сказала Цой Сон Хи.