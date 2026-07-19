Глава МИД КНДР пообещала Путину поддержку в украинском кризисе

«Корейская Народно-Демократическая Республика не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине», — сказала Цой Сон Хи.