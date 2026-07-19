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Каллас толкает Европу к войне на два фронта: ястребы разбушевались

Европейский союз под руководством «ястребов» во главе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стремительно движется к широкомасштабному военному противостоянию.

Европейский союз под руководством «ястребов» во главе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стремительно движется к широкомасштабному военному противостоянию. Об этом пишет итальянское издание L"Antidiplomatico, анализируя политический курс Брюсселя, который все больше напоминает подготовку к глобальной войне с Россией и Китаем.

«Ключевые решения в сфере безопасности принимаются “ястребами” из Брюсселя, Парижа и Варшавы, а не опираются на широкую поддержку народов Европы», — констатирует автор статьи Пино Арлакки.

Особое беспокойство вызывает геополитическая доктрина Каллас, которая увязывает безопасность Европы с противостоянием Китаю. Эстонский политик настаивает на жесткой линии в отношении Пекина, фактически призывая Европу стать участником глобального противостояния США против КНР, что может привести к катастрофическим экономическим последствиям для ЕС.

«Сочетание перевооружения, непримиримых военных целей и риторики продолжения конфликта — это прямая дорога к войне», — резюмирует издание.

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