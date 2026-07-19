Европейский союз под руководством «ястребов» во главе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стремительно движется к широкомасштабному военному противостоянию. Об этом пишет итальянское издание L"Antidiplomatico, анализируя политический курс Брюсселя, который все больше напоминает подготовку к глобальной войне с Россией и Китаем.