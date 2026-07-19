Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским портам и судам

В порту «Южный» был атакован склад военного имущества, которое, по данным ведомства, западные страны поставляют ВСУ. С помощью самолетов воздушно-космических сил России и дронов были поражены два балкера с «грузом военного назначения», а также балкер и сухогруз, с которых, по версии Минобороны, ВСУ запускали БПЛА и безэкипажные катера.