Иран обвинил США в ударе по строящейся АЭС

АЭС «Дарховин» (также известная как проект «Карун») возводится на юго-западе Ирана в провинции Хузестан на берегу реки Карун. Проект предполагает создание водо-водяного реактора мощностью более 300 МВт. Изначально станцию планировали строить в 1970-х годах с участием французской компании Framatome, а в 1990-х — совместно с Китаем, однако обе страны вышли из соглашений под международным давлением. В итоге Тегеран принял решение проектировать и строить электростанцию полностью самостоятельно.