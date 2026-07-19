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Иран обвинил США в ударе по строящейся АЭС

Организация по атомной энергии Ирана осудила ночную атаку на строительную площадку атомной электростанции (АЭС) «Дарховин», возложив ответственность на США.

Источник: РБК

Организация по атомной энергии Ирана осудила ночную атаку на строительную площадку атомной электростанции (АЭС) «Дарховин», возложив ответственность на США. Об этом сообщает агентство ISNA.

Инцидент произошел в воскресенье около 3:39 по местному времени (3:09 мск). По территории объекта было выпущено несколько снарядов. В Тегеране расценили действия Вашингтона как агрессивную акцию и прямое нарушение международного права.

В свою очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в соцсети X об отсутствии рисков радиационного заражения и приступило к изучению ситуации. Представители организации подчеркнули, что на площадке АЭС нет ядерных материалов, поскольку станция находится на самой ранней стадии строительства.

Генеральный директор ведомства Рафаэль Гросси призвал стороны к военной сдержанности вблизи любых подобных объектов. МАГАТЭ продолжает поддерживать контакт с официальным Тегераном для получения дополнительных сведений.

АЭС «Дарховин» (также известная как проект «Карун») возводится на юго-западе Ирана в провинции Хузестан на берегу реки Карун. Проект предполагает создание водо-водяного реактора мощностью более 300 МВт. Изначально станцию планировали строить в 1970-х годах с участием французской компании Framatome, а в 1990-х — совместно с Китаем, однако обе страны вышли из соглашений под международным давлением. В итоге Тегеран принял решение проектировать и строить электростанцию полностью самостоятельно.

Официальные строительные работы стартовали в декабре 2022 года. По оценкам властей, возведение объекта займет восемь лет и потребует инвестиций в размере от $1,5 млрд до $2 млрд.

США и Иран в последние месяцы неоднократно обменивались ударами на фоне обострения конфликта и срыва режима прекращения огня. В начале июля американские военные нанесли серию ударов по иранским военным объектам, включая системы ПВО, береговые радары и объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили об ответных атаках на американские базы в регионе.

9 июля по территории АЭС «Бушер» был нанесен удар американским снарядом. По данным иранской стороны, атака пришлась на объекты вокруг станции.

В июне Вашингтон и Тегеран обсуждали возможное ядерное соглашение, которое могло предусматривать ограничения на обогащение урана, демонтаж части ядерных объектов и расширение инспекций МАГАТЭ.

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