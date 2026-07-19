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Финский политик призвал Европу срочно начать диалог с Россией

Европейские лидеры рискуют навсегда потерять возможность диалога с Россией, предупредил член «Альянса свободы» Армандо Мема.

Источник: РИА "Новости"

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, финский политик, полагает, что Европе следует возобновить диалог с Россией, пока такая возможность сохраняется.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, инициатором отказа от переговоров выступила Европа, а не Россия. В ответ на вопрос журналистов о возможном собеседнике в переговорах между РФ и Европой Путин заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, выбрав лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России.

«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс. Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией!» — написал политик в соцсети Х.

По мнению Мема, проведение переговоров между Россией и Западом станет невозможным до тех пор, пока западное вооружение поставляется для нанесения ударов по мирному населению.

Ранее Путин указывал, что НАТО, увеличивая свои военные расходы, стимулирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также отмечал, что для этого используются ложные утверждения о якобы существующей угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты извлекают средства из налогоплательщиков и оправдывают собственные экономические просчеты.

В Москве считают, что передача вооружений Украине препятствует урегулированию конфликта, напрямую втягивает страны НАТО в противостояние и расценивается как «игра с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, включающие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией в качестве законной цели. В Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву со стороны Запада не способствует переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.

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