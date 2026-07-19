Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, инициатором отказа от переговоров выступила Европа, а не Россия. В ответ на вопрос журналистов о возможном собеседнике в переговорах между РФ и Европой Путин заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, выбрав лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России.