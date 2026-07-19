Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи. Видео

Путин в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Президент Владимир Путин в Москве провел встречу с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер поблагодарил власти КНДР за помощь в освобождении Курской области и передал «самые теплые приветы» Ким Чен Ыну. На встрече также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Цой приехала в Москву по приглашению Сергея Лаврова, уточняли в российском МИДе. В последний раз представители КНДР посещали Россию в начале июня — на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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