FT рассказала о «коллапсе» поддержки антироссийских санкций в Европе

Евросоюз сталкивается с «коллапсом» поддержки новых экономических санкций против России, поскольку правительства стран отказываются поддерживать меры, способные нанести ущерб крупнейшим компаниям их стран, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов.
Газета указывает, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия потребовали исключений из последнего пакета санкций или вовсе заблокировали некоторые меры, что, как пишет FT, может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины.
«За столом переговоров моральный императив работает все меньше и меньше. Все столицы согласны с жесткой риторикой и говорят о солидарности, но потом все это тает», — заявил один из дипломатов.
Последний пакет предлагаемых санкций включает в себя меры, направленные против российского экспорта и финансовой системы страны, а также механизм поддержания искусственно заниженной цены на нефть, экспортируемую в третьи страны. Против данного механизма выступила Греция, поскольку это решение ударит по греческому миллиардеру Джорджу Прокопиу.
Кроме Греции, против некоторых пунктов нового пакета санкций выступили и другие страны. Португалия и Германия потребовали отменить запрет на закупку российской рыбы, сославшись на необходимость поддержки местной рыбоперерабатывающей промышленности.
Франция и Италия хотят смягчить запрет на выдачу виз россиянам, участвовавших в боевых действиях на Украине. Австрия, в свою очередь, вновь потребовала разблокировать €2 млрд российских активов в качестве компенсации Райффайзенбанку за наложенный Россией штраф.
«Это серьезный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в итоге каждый пакет санкций окажется пустым звуком», — заявил неназванный дипломат.
На сегодняшний день ЕС ввел уже 20 пакетов санкций в отношении России. Некоторые из принятых мер потребовали недель споров и дипломатического давления на отдельные правительства, чтобы добиться их единогласного одобрения. Однако, по словам дипломатов, масштабы протестов против мер, включенных в последний пакет санкций, достигли беспрецедентного уровня.
«В глазах политических лидеров стран-членов ЕС под угрозой оказались их главные ценности. По сути, мы находимся в той точке, когда национальные лидеры считают, что их больше нельзя стыдить, запугивать или как-то иначе заставлять отказываться от своих позиций по этим вопросам, и поэтому они де-факто неуязвимы», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор.
В июне Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России, который затронет банки, оборонно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор. 13 июля главы МИД ЕС не смогли его согласовать.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас признала, что антироссийские санкции наносят урон европейской экономике. «Нам действительно нужно принять эту кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша», — добавила она.
Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. В Кремле подчеркивали, что это наносит ущерб глобальной экономике и подталкивает ее к кризису.
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