FT рассказала о «коллапсе» поддержки антироссийских санкций в Европе

«В глазах политических лидеров стран-членов ЕС под угрозой оказались их главные ценности. По сути, мы находимся в той точке, когда национальные лидеры считают, что их больше нельзя стыдить, запугивать или как-то иначе заставлять отказываться от своих позиций по этим вопросам, и поэтому они де-факто неуязвимы», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор.