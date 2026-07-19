«Время.ua»: протесты в поддержку Федорова переросли в акции против Зеленского

«Он (Михаил Федоров. — “Газета.Ru”) никогда не заявлял о своих политических амбициях во всеуслышание, не вступал в партии и не говорил о намерении их создавать. Кроме того, он не профессиональный военный, у него нет никакого армейского опыта и все об этом знают. Поэтому все выступления в его поддержку выглядят достаточно искусственными», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».