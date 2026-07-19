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«Самому близкому другу»: Глава МИД КНДР передала Путину тёплые слова от Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле передала ему «тёплый, товарищеский привет» от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник: Life.ru

«Позвольте мне по [его] поручению с уважением передать теплый, товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга — товарища президента Путина», — сказала дипломат.

Также в ходе встречи в Кремле президент Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле заявил, что Россия никогда не забудет подвига корейских военнослужащих в Курской области, и их доблесть, отвага и героизм были отмечены наградами. Он также подчеркнул, что будет чтить корейских героев наравне с соотечественниками и выразил благодарность Пхеньяну за поддержку специальной военной операции.

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