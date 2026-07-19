Путин поздравил КНДР с наступающей 73-й годовщиной победы в Корейской войне

Ранее Путин уже заявил о высоком уровне взаимопонимания с Ким Чен Ыном, а глава МИД КНДР передала ему «тёплый, товарищеский привет» от лидера страны. Также Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции. Он также отметил, что подвиги корейских военных, помогавших российским бойцам, никогда не будут забыты в нашей стране и уже отмечены государственными наградами.