«Времени все меньше». В ФРГ заявили о решающем этапе конфликта на Украине

«Времени остается все меньше. Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами», — говорится в публикации.
Отмечается, что раскол в «коалиции желающих» уже становится заметен. Так, премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне.
Одновременно с этим приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде стран. Как отмечает издание, преемники европейских лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.
«Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы», — резюмируется в статье.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой «коалиции желающих» все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.
В начале мая компания YouGov провела исследование, согласно которому более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряют лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны, следует из результатов опроса.