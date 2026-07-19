На конференции в Анкаре призвали к союзу России, Китая, Турции и Ирана

Для поддержания мировой безопасности необходимо сформировать стратегический альянс Москвы, Анкары, Пекина и Тегерана. Об этом говорится в декларации по итогам конференции «Союз, который предотвратит большую войну», организованной турецкой партией «Ватан».
Партия «Ватан», или «Родина», — националистическая политическая партия Турции. Предшественником партии является основанная в 1992 году Рабочая партия.
Как передает агентство ILKHA, спикеры форума оценили текущие глобальные риски как максимальные. По их словам, мир оказался на пороге масштабного конфликта, для предотвращения которого требуются срочные меры.
Представители России и Китая назвали сохранение однополярной системы прямой угрозой мировой стабильности. По мнению делегатов из Ирана и других государств региона, снизить напряженность помогут только дипломатия и создание региональных объединений. В свою очередь участники с турецкой стороны сделали акцент на важности роли Анкары как международного посредника.
Помимо идеи о создании стратегического союза четырех стран, в итоговый документ вошли требования о всеобщем ядерном разоружении и призыв к глубокому реформированию ООН.
Российскую сторону на международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну» представлял заместитель секретаря Общественной палаты России, бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко. От Белоруссии в мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол республики в Турции Анатолий Глаз. Всего форум в турецкой столице собрал делегатов из 19 государств.
Россия и Китай в последние месяцы последовательно выступали за усиление координации в сфере международной безопасности на фоне роста напряженности в разных регионах.
В июне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара договорились тесно взаимодействовать по вопросам безопасности не только в Черноморском регионе, но и на Ближнем Востоке, в Закавказье и Северной Африке.
В июле Совет безопасности (СБ) России и Высший совет национальной безопасности Ирана начали поддерживать тесный контакт, в том числе в кризисные моменты во время обострения конфликта с США.
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