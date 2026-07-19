На конференции в Анкаре призвали к союзу России, Китая, Турции и Ирана

Представители России и Китая назвали сохранение однополярной системы прямой угрозой мировой стабильности. По мнению делегатов из Ирана и других государств региона, снизить напряженность помогут только дипломатия и создание региональных объединений. В свою очередь участники с турецкой стороны сделали акцент на важности роли Анкары как международного посредника.