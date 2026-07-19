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«Ситуация с Россией становится опасной»: в Финляндии забили тревогу

Европе необходимо немедленно сменить политический курс и начать переговоры с Россией, пока это еще возможно.

Европе необходимо немедленно сменить политический курс и начать переговоры с Россией, пока это еще возможно. Дальнейшее игнорирование дипломатии и провокационная военная активность грозят континенту необратимыми последствиями, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс. Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией!» — написал политик в своем аккаунте в социальной сети X.

По мнению Мемы, ключевым препятствием для возобновления полноценных отношений остается западная военная помощь Киеву, которая используется для ударов по гражданским объектам.

Накануне Армандо Мема выступил с резким осуждением решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о размещении на территории Германии американских крылатых ракет Tomahawk. Политик охарактеризовал этот шаг как опасную эскалацию, подрывающую безопасность Европы. Он подчеркнул, что попытки Старого Света «показать зубы» в противостоянии с Россией выглядят крайне недальновидно, так как «у России зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения».

Читайте материал: «Каллас толкает Европу к войне на два фронта: ястребы разбушевались».

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