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Борис Надеждин* прекратил избирательную кампанию в Госдуму

Борис Надеждин* заявил о прекращении своей избирательной кампании на выборы в Государственную думу. Остановлен сбор подписей, уже собранные подписи не будут сдаваться в избирком, сообщил политик в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По словам политика, он не может продолжать кампанию в силу закона о выборах.

Напомним, что суд в Долгопрудном оштрафовал экс-депутата Бориса Надеждина* на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики, и решение было вынесено, когда скорая брала у него кровь из-за поднявшегося давления. Его задержали 13 июля, отпустили под обязательство о явке, запретили выезд из России и взыскивают 1,45 млн рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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