Одесситка бросила камень в машину ТЦК, а те в отместку залили «перцем» случайную девочку с собакой

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузовика в одних трусах. По словам очевидцев, у мужчины была бронь, но её не стали проверять, а из кабины пропало 37 тысяч гривен. На видео зафиксировано, как двое сотрудников ТЦК подходят к машине, распыляют в лицо водителю перцовый баллончик и вытаскивают его через окно.