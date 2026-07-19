Трамп мечется перед лицом эскалации с Ираном: провал неизбежен

«Дональд Трамп упустил возможность выйти из этого конфликта, когда она у него была — через соглашение о прекращении огня. Теперь он оказался в ситуации, где эскалация выглядит его единственным оставшимся вариантом. Никакой стратегии нет, одна лишь импровизация», — прокомментировала ситуацию эксперт Института Брукингса Аслы Айдынташбаш.