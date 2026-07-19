Трамп мечется перед лицом эскалации с Ираном: провал неизбежен

Июньские договоренности между Вашингтоном и Тегераном окончательно сорваны: взаимные удары и угрозы вернули конфликт в острую фазу. Дональд Трамп оказался в ситуации, когда военные действия в Персидском заливе вышли из-под контроля. Он не может избежать эскалации на фоне гибели американских военных и одновременно понимает, что затяжной конфликт обеспечит ему провал на осенних выборах.
«Дональд Трамп, пытаясь найти выход, выглядит растерянным перед лицом затянувшегося конфликта», — пишет французская газета Le Monde.
Критическая точка была пройдена 17 июля, когда в результате иранского удара погибли двое американских военнослужащих. Всего с начала активной фазы конфликта 28 февраля США потеряли уже 16 солдат. В ответ на это президент США отдал приказ о нанесении новых ударов по силам Корпуса стражей исламской революции, однако американские эксперты отмечают, что военная мощь США не дает решающего перевеса.
«Дональд Трамп упустил возможность выйти из этого конфликта, когда она у него была — через соглашение о прекращении огня. Теперь он оказался в ситуации, где эскалация выглядит его единственным оставшимся вариантом. Никакой стратегии нет, одна лишь импровизация», — прокомментировала ситуацию эксперт Института Брукингса Аслы Айдынташбаш.
На фоне приближающихся ноябрьских выборов в Конгресс, Демократическая партия намерена блокировать военный бюджет, требуя прекращения участия США в конфликте. Сенатор Кори Букер прямо заявил, что нынешний курс президента «обречен на провал» и бьет по карманам американских граждан через рост цен на топливо и продукты.
Напомним, что 17 июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали соглашение, призванное стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе и остановить взаимные атаки. Однако уже через две недели документ перестал соблюдаться обеими сторонами: США обвинили Иран в препятствовании проходу торговых судов, а верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о многократных нарушениях договоренностей со стороны Белого дома, пообещав США «незабываемый урок».