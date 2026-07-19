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ПВО за день уничтожила 161 дрон над регионами России

Системы ПВО уничтожили за день 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: РБК

Системы ПВО уничтожили за день 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над девятью регионами страны и акваториями двух морей.

С начала суток 19 июля над Москвой сбили восемь БПЛА,

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