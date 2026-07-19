ПВО за день уничтожила 161 дрон над регионами России

Системы ПВО уничтожили за день 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников над девятью регионами страны и акваториями двух морей.
С начала суток 19 июля над Москвой сбили восемь БПЛА,
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