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В Токио 27 тыс. человек вышли на протест против военной политики властей

В Токио 27 тыс.

Источник: РБК

В Токио 27 тыс. человек вышли на протест против военной политики властей.

В Токио около 27 тыс. человек вышли к зданию парламента на акцию протеста против политики премьер-министра Санаэ Такаити, которую участники считают ведущей к милитаризации страны, сообщила газета Tokyo Shimbun.

По данным организаторов, еще около 110 тыс. человек присоединились к акции онлайн. Протестующие выстроились в несколько километровых линий вокруг здания парламента, скандировали антивоенные лозунги и коллективно зачитывали девятую статью Конституции Японии.

Статья 9 Конституции Японии, вступившей в силу в 1947 году, закрепляет отказ страны от войны как суверенного права и от применения силы для разрешения международных споров. Она также запрещает содержание сухопутных, морских и военно-воздушных сил и других средств ведения войны.

При этом японские власти трактуют ст. 9 как не лишающую страну права на самооборону. На этом основании в 1954 году были созданы Силы самообороны Японии. Их официально рассматривают как вооруженную организацию, предназначенную для защиты страны, а не как силы для ведения войны.

Участники акции выступили против недавних инициатив правительства и правящей Либерально-демократической партии. После выборов в палату представителей в феврале Либерально-демократическая партия (ЛДП), используя большинство в нижней палате, провела закон о создании «национального совета по разведке», несмотря на протесты оппозиции.

Партия также выступила за увеличение оборонных расходов в рамках планов по пересмотру трех ключевых документов в сфере безопасности. Участники митинга заявили, что правительство принимает решения в одностороннем порядке и постепенно подталкивает Японию к войне.

Санаэ Такаити — японский государственный и политический деятель. С октября 2025 года является председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей оба этих поста. В феврале 2026 года после убедительной победы коалиции на досрочных выборах утверждена в должности 105-го премьер-министра.

Япония последовательно наращивает военные расходы и оборонный потенциал на фоне роста напряженности в Восточной Азии. В 2025 году правительство Японии утвердило проект крупнейшего в послевоенной истории страны военного бюджета. Совокупные оборонные расходы в 2026-м финансовом году (апрель 2026 года — март 2027 года) впервые превысят отметку ¥9 трлн ($58 млрд). По сравнению с нынешним бюджетом, рассчитанным до апреля 2026 года, военные расходы вырастут примерно на 9,4%.

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