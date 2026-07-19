В Токио 27 тыс. человек вышли на протест против военной политики властей.

При этом японские власти трактуют ст. 9 как не лишающую страну права на самооборону. На этом основании в 1954 году были созданы Силы самообороны Японии. Их официально рассматривают как вооруженную организацию, предназначенную для защиты страны, а не как силы для ведения войны.