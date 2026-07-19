«Неизменная и последовательная позиция»: Глава МИД КНДР высказалась об отношениях с РФ

«Непрерывно развивать и укреплять наши отношения на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Российской Федерацией — неизменная и последовательная позиция правительства нашей республики», — подчеркнула дипломат.
Она напомнила, что стратегический курс на продвижение всестороннего сотрудничества с Москвой был подтверждён Ким Чен Ыном на девятом съезде Трудовой партии Кореи. В ходе беседы глава МИД КНДР также пообещала передать своему руководителю тёплый привет от президента России.
Ранее Владимир Путин уже отмечал, что с Ким Чен Ыном сложился высокий уровень взаимопонимания, а глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с ним передала «тёплый товарищеский привет» от северокорейского лидера. Кроме того, российский президент поблагодарил руководство и народ КНДР за поддержку в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что в России навсегда сохранят память о заслугах корейских военнослужащих, действовавших плечом к плечу с российскими бойцами.
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