«Неизменная и последовательная позиция»: Глава МИД КНДР высказалась об отношениях с РФ

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что с Ким Чен Ыном сложился высокий уровень взаимопонимания, а глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с ним передала «тёплый товарищеский привет» от северокорейского лидера. Кроме того, российский президент поблагодарил руководство и народ КНДР за поддержку в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что в России навсегда сохранят память о заслугах корейских военнослужащих, действовавших плечом к плечу с российскими бойцами.