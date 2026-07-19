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В ФРГ резко выросли цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке

В Германии резко выросли цены на бензин и дизельное топливо из-за эскалации войны в Иране, пишет немецкая газета Bild.

Источник: РБК

В Германии резко выросли цены на бензин и дизельное топливо из-за эскалации войны в Иране, пишет немецкая газета Bild.

«Поездка на заправку снова вызывает шок», — говорится в публикации.

Особенно резко подорожало дизельное топливо — к вечеру воскресенья его стоимость достигла €2,3, что на 6,7 евроцентов дороже, чем было в 12:00. За 50-литровый бак водители вынуждены платить на €3,35 больше.

Таким образом, как пишет Bild, любой, кто заправляется 50 л дизельного топлива, должен заплатить €115. Бензин выходит еще дороже — €116.

Газета отмечает, что рост цен обусловлен эскалацией конфликта с Ираном и обеспокоенностью по поводу возможных сбоев в поставках нефти из Персидского залива.

За неделю стоимость нефти выросла более чем на 13%, отмечает Bild. В пятницу баррель нефти марки Brent стоил около $88.

Помимо увеличения стоимости заправки и отопления, резкий рост цен вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. Более высокие цены на энергоносители увеличивают стоимость транспортировки, производства и, в конечном итоге, множества товаров.

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. При этом накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что закрывают пролив до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе. Позднее в США заявили о возобновлении морской блокады.

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