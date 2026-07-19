В ФРГ резко выросли цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. При этом накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что закрывают пролив до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе. Позднее в США заявили о возобновлении морской блокады.