В ФРГ резко выросли цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке

В Германии резко выросли цены на бензин и дизельное топливо из-за эскалации войны в Иране, пишет немецкая газета Bild.
«Поездка на заправку снова вызывает шок», — говорится в публикации.
Особенно резко подорожало дизельное топливо — к вечеру воскресенья его стоимость достигла €2,3, что на 6,7 евроцентов дороже, чем было в 12:00. За 50-литровый бак водители вынуждены платить на €3,35 больше.
Таким образом, как пишет Bild, любой, кто заправляется 50 л дизельного топлива, должен заплатить €115. Бензин выходит еще дороже — €116.
Газета отмечает, что рост цен обусловлен эскалацией конфликта с Ираном и обеспокоенностью по поводу возможных сбоев в поставках нефти из Персидского залива.
За неделю стоимость нефти выросла более чем на 13%, отмечает Bild. В пятницу баррель нефти марки Brent стоил около $88.
Помимо увеличения стоимости заправки и отопления, резкий рост цен вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. Более высокие цены на энергоносители увеличивают стоимость транспортировки, производства и, в конечном итоге, множества товаров.
Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. При этом накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что закрывают пролив до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе. Позднее в США заявили о возобновлении морской блокады.
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