Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заверил российского лидера в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации, а также в том, что и впредь будет полностью поддерживать все меры руководства России. Также в ходе разговора Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских войск.