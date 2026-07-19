Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 июля, поздравил Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне.
В Пхеньяне ее называют Отечественной освободительной войной.
— Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник — 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950−1953 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой, — передает слова российского лидера ТАСС.
19 июля Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Глава государства дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Он также выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заверил российского лидера в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации, а также в том, что и впредь будет полностью поддерживать все меры руководства России. Также в ходе разговора Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских войск.