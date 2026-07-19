Психологический шок: Последствия войны Трампа с Ираном неожиданно добрались до немецких АЗС

Ранее сообщалось, что после заявления Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских морских портов цены на нефть резко подскочили. Brent достигла $79,35 за баррель, WTI — $74,58. Рынок отреагировал на угрозу для поставок через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мировой торговли нефтью и газом. Участники рынка восприняли это как усиление геополитических рисков в регионе. Рост цен составил более 4% сразу после объявления.