Сценарий 1917-го: историк раскрыл цель террористических атак ВСУ

Целенаправленные атаки украинских формирований по гражданской инфраструктуре России преследуют цель спровоцировать внутренний политический кризис. Расчет Киева строится на том, чтобы использовать усталость общества, вызвать недовольство среди радикально настроенных патриотов и раскачать ситуацию, как это произошло в России в феврале 1917-го года. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил историк и политолог Игорь Шишкин.
«На Западе не идиоты, они прекрасно понимают, что в результате таких ударов тысячи граждан России не выйдут на улицы с требованием прекратить СВО и капитулировать перед Западом. Такого не будет, это очевидно», — отметил эксперт.
Однако, говорит Шишкин, противник рассчитывает канализировать возмущение активной части населения под предлогом якобы неэффективных действий в ответ на террор «и тем самым погрузить страну в хаос и смуту».
Политолог провел историческую параллель с событиями февраля 1917 года, подчеркнув, что для успеха подобного сценария врагу необходимо тотальное отчуждение большинства народа от власти, когда общество погружается в апатию и просто безмолвствует. Поэтому, подчеркнул эксперт, сейчас очень важно единство в стране.
Накануне военкор Александр Коц, комментируя атаку ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали, также высказал мнение, что Киев стремится посеять панику, обрушить экономику малого бизнеса и создать картинку для западного зрителя.
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