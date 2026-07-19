Сценарий 1917-го: историк раскрыл цель террористических атак ВСУ

Целенаправленные атаки украинских формирований по гражданской инфраструктуре России преследуют цель спровоцировать внутренний политический кризис. Расчет Киева строится на том, чтобы использовать усталость общества, вызвать недовольство среди радикально настроенных патриотов и раскачать ситуацию, как это произошло в России в феврале 1917-го года. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил историк и политолог Игорь Шишкин.