Мерц прокомментировал отставку главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что скандал с суррогатным материнством вокруг Йенса Шпана нанес репутационный вред Христианско-демократическому союзу. О своем решении уйти с поста главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге политик объявил накануне, 18 июля.
Причиной послужила информация о том, что Шпан и его супруг (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) стали родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью в США. В ФРГ подобная практика запрещена законодательно, а сам Шпан прежде выступал с критикой этой процедуры, что породило обвинения в двойных стандартах.
Как передает телеканал ZDF, Мерц заявил, что масштаб общественного резонанса стал для него неожиданностью. По словам канцлера, на реакцию общества повлияли как личность самого Шпана, так и способ преподнесения им этой информации. Руководство партии, подчеркнул Мерц, было вынуждено действовать оперативно, поскольку вопросы суррогатного материнства затрагивают христианские ценности и моральные устои, принципиальные для ХДС.
Канцлер также сообщил, что Шпан поставил партийное руководство в известность о своем намерении воспользоваться услугами суррогатной матери лишь незадолго до того, как эти сведения стали публичными. Отвечать на вопрос, считает ли он себя обманутым однопартийцем, Мерц отказался, отметив, что инцидент исчерпан в связи с добровольной отставкой Шпана.
Временное исполнение обязанностей руководителя парламентской фракции ХДС/ХСС возложено на Александра Хоффманна, который до этого возглавлял земельную группу ХСС.
Читайте также: Катя Лель считает, что её пропавший супруг все еще жив.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!