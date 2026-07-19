Трамп назвал Британию «нищей катастрофой» и призвал добывать нефть

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о планах нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма нарастить добычу нефти в Северном море. По словам американского лидера, благодаря этому Соединенное Королевство перестанет быть «нищей катастрофой».
«Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира», — написал Трамп.
Он также назвал «нелепым», что Британия закупает за миллиарды долларов нефть у Норвегии, «которую та получает из менее ценной части Северного моря».
«У Великобритании огромный потенциал, но все начинается с открытия добычи нефти в Северном море», — заключил Трамп.
Официальных заявлений от Бернэма, который должен вступить в должность в понедельник, 20 июля, о полном открытии Северного моря для добычи пока не поступало. Заместитель лидера лейбористов Люси Пауэлл заявила в интервью Би-би-си, что Бернэм намерен придерживаться предвыборных обязательств партии 2024 года, которые исключали выдачу новых лицензий на бурение, но допустила «изменение акцентов» в подходе к Северному морю.
По данным источников Financial Times, Бернэм намерен сохранить запрет на выдачу новых лицензий на разведку в Северном море, что уже разрушило надежды нефтегазовой отрасли на радикальное изменение политики, говорится в статье.
«Если они не отменят запрет на новую разведку, отрасль будет очень недовольна», — заявил изданию источник из отрасли.
Некоторые представители отрасли надеются, что Бернэм смягчит налоговое бремя, например, пересмотрит налог на сверхприбыль, пишет FT. Бернэм, как отмечает издание, планирует посетить Абердин, чтобы заверить рабочих и профсоюзы в энергетической политике лейбористов. Ожидается, что он подчеркнет поддержку более широкого использования «привязок», позволяющих бурить рядом с существующими месторождениями.
Привязка в бурении — это комплекс геодезических, пространственных и геологических измерений, который определяет точные координаты устья и траекторию ствола новой скважины относительно уже существующих подземных объектов и наземной инфраструктуры. Она позволяет безопасно размещать новые скважины вблизи действующих, исключая риск аварийного пересечения стволов.
«Новому премьер-министру необходимо провести реальное изменение политики. Он должен четко признать ценность отечественного производства энергии и поддержать нефть и газ Северного моря, а не импорт», — считает директор по политике Offshore Energies UK Энрике Корнехо.
Как пишет газета, правительству предстоит принять решение по газовому месторождению Jackdaw и нефтяному месторождению Rosebank у побережья Шотландии, чьи перспективы были поставлены под сомнение решением суда в прошлом году.
Согласно опросу Opinium, 71% опрошенных британцев поддержали отечественную добычу нефти и газа. Идея отмены моратория на новую разведку была поддержана 49% опрошенных против 24%. Генеральный секретарь трудового профсоюза GMB Гэри Смит заявил FT, что политика партии неустойчива и что наличие безопасного внутреннего энергоснабжения имеет решающее значение в нынешнее время.
В марте The Daily Mail писала, что в хранилищах Великобритании осталось природного газа всего на несколько дней. Это вызвало опасения кризиса нехватки в связи с остановкой на Ближнем Востоке крупнейшего в мире газового комплекса и перекрытием Ормузского пролива.