Трамп назвал Британию «нищей катастрофой» и призвал добывать нефть

Официальных заявлений от Бернэма, который должен вступить в должность в понедельник, 20 июля, о полном открытии Северного моря для добычи пока не поступало. Заместитель лидера лейбористов Люси Пауэлл заявила в интервью Би-би-си, что Бернэм намерен придерживаться предвыборных обязательств партии 2024 года, которые исключали выдачу новых лицензий на бурение, но допустила «изменение акцентов» в подходе к Северному морю.