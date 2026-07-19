Израиль отменил голосование по геноциду армян после звонка из Баку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху личным решением остановил процедуру голосования в кнессете по вопросу признания геноцида армян. Как пишет издание Haaretz со ссылкой на осведомленный источник, блокировка произошла после того, как советник президента Азербайджана Хикмат Хаджиев связался с канцелярией израильского премьера. Вслед за этим Тель-Авив уведомил азербайджанских чиновников, что данная инициатива снята с повестки и не будет включена в ближайшие серии голосований.
Решение правительства Израиля признать геноцид армян было принято единогласно 28 июня, после чего документ должен был поступить на утверждение парламента. Однако, по данным Haaretz, дальнейшее движение инициативы заблокировал лично глава кабинета. При этом офис министра иностранных дел Гидеона Саара, который выступал инициатором голосования, опроверг сведения о вмешательстве Нетаньяху, но не представил альтернативного объяснения причин остановки процедуры. В дипведомстве подчеркнули, что принятое правительством решение остается в силе и является «важным и историческим фактом».
Азербайджанский портал Haqqin.az еще 9 июля сообщал, что жесткая позиция Баку вынудила израильских чиновников «прислушаться» к аргументам. По сведениям издания, инициативу удалось не только приостановить, но и «фактически похоронить», а также предотвратить ее дальнейшее развитие в правовой и политической плоскостях на уровне правительства и парламента Израиля.
В МИД Азербайджана ранее назвали признание геноцида армян искажением исторических фактов о событиях 1915 года и сведением сложного вопроса к политическому решению без правовых и научных оснований. В ведомстве также предупредили, что такой шаг не будет способствовать примирению, а напротив, углубит разногласия и подорвет мирные усилия в регионе. Дипломаты призвали израильское правительство пересмотреть свое решение.
Геноцидом армян именуют массовые убийства и депортации армянского населения в Османской империи в 1915—1916 годах. Общее число погибших, по разным оценкам, составляет от 660 тысяч до полутора миллионов человек. Эти события признаны геноцидом со стороны России, США, Франции, Германии и ряда других государств. Турция, в свою очередь, отрицает целенаправленный характер уничтожения армян, хотя и подтверждает факт массовой гибели людей.
На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел параллель между признанием геноцида армян и действиями Израиля в секторе Газа, сравнив их с геноцидом. Вопрос остается камнем преткновения в отношениях Армении и Турции: дипотношения между странами не установлены, а граница закрыта с 1993 года.
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