Израиль отменил голосование по геноциду армян после звонка из Баку

Решение правительства Израиля признать геноцид армян было принято единогласно 28 июня, после чего документ должен был поступить на утверждение парламента. Однако, по данным Haaretz, дальнейшее движение инициативы заблокировал лично глава кабинета. При этом офис министра иностранных дел Гидеона Саара, который выступал инициатором голосования, опроверг сведения о вмешательстве Нетаньяху, но не представил альтернативного объяснения причин остановки процедуры. В дипведомстве подчеркнули, что принятое правительством решение остается в силе и является «важным и историческим фактом».