Надеждин отказался от выдвижения в Госдуму

Борис Надеждин родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте. Когда ему было шесть лет, семья будущего политика переехала в Долгопрудный. После впуска из школы поступил на факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института (МФТИ), который окончил в 1985 году. В 1993 году в Московском юридическом институте получил второе образование. В 1992—1994 годах работал начальником Управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области, занимался в том числе организацией приватизации региональных государственных предприятий. После этого два года трудился заместителем директора московского Института структурной и инвестиционной политики. В 1999 году организовал в МФТИ кафедру права, которую возглавлял 17 лет.