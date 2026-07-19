В США заявили об отказе от помощи Украины в противодействии БПЛА

По словам Марка Уорнера, военные используют ракеты стоимостью 2,5 млн долларов для уничтожения иранских дронов, цена которых составляет 50 тыс. долларов. При этом, как отметил сенатор, у украинцев имеются способы выполнять эту задачу с гораздо меньшими затратами.
«Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за пять тысяч долларов», — отметил он. Идет ли речь о новых решениях или о позициях, высказанных ранее, не уточняется.
Ранее президент Трамп заявлял, что ему не нужна ничья помощь для защиты от беспилотников в ходе конфликта на Ближнем Востоке.