Аз-Зейди посетит Иран для подписания двусторонних соглашений

По сведениям источников, в Тегеране иракский премьер выступит с посреднической инициативой, направленной на прекращение военной эскалации между Ираном и США. Как заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью Asharq, Багдад готов предложить свое видение урегулирования конфликта, подчеркнув, что приоритетом на данном этапе является остановка боевых действий и создание условий для диалога. Иракская сторона настаивает, что не выступает в роли посредника, передающего американские послания, но может донести позиции, услышанные в Вашингтоне.