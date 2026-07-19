Аз-Зейди посетит Иран для подписания двусторонних соглашений

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди нанесет визит в Тегеран в конце следующей недели. Как сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракского внешнеполитического ведомства, в ходе поездки планируется подписание ряда двусторонних меморандумов о взаимопонимании в сфере совместного сотрудничества.
По данным источников, визит состоится 23 июля. Заместитель главы МИД Ирака на встрече с послом Исламской Республики в Багдаде обсудил повестку предстоящей поездки премьера, а также вопросы двусторонних отношений.
Визит в Тегеран станет продолжением дипломатического турне аз-Зейди: днем ранее он завершил официальный визит в США, где провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне стороны подписали 48 соглашений в различных областях, включая нефтяную, аграрную и технологическую сферы. Кроме того, было объявлено о завершении 23-летней военной миссии США в Ираке: американский контингент покинет страну к 30 сентября.
По сведениям источников, в Тегеране иракский премьер выступит с посреднической инициативой, направленной на прекращение военной эскалации между Ираном и США. Как заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью Asharq, Багдад готов предложить свое видение урегулирования конфликта, подчеркнув, что приоритетом на данном этапе является остановка боевых действий и создание условий для диалога. Иракская сторона настаивает, что не выступает в роли посредника, передающего американские послания, но может донести позиции, услышанные в Вашингтоне.
Ожидается, что по итогам визита будут подписаны меморандумы о взаимопонимании в области совместного сотрудничества. Позднее, 28 июля, премьер Ирака также посетит Турцию.
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